МИД: Заявления о принудительной депортации украинских детей в Беларусь безосновательны

Заявления о принудительной депортации украинских детей в Беларусь безосновательны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, отвечая на вопрос БелТА.

Вопрос касался заявления украинской делегации, сделанного на заседании Третьего комитета в рамках общей дискуссии по пункту "Поощрение и защита прав детей", где утверждалось, что ситуация с принудительной депортацией украинских детей на территорию России и Беларуси требует особого внимания и реакции со стороны ООН и международного сообщества.

"Это очередной фейк украинской пропаганды, - прокомментировал заместитель министра. - Как и большинство иных информационных вбросов в отношении Беларуси, такое обвинение не имеет под собой абсолютно никаких оснований".

Юрий Амбразевич напомнил, что в нашей стране работают 11 учреждений ООН. Они оказывают содействие правительству в обеспечении нужд украинских беженцев, в том числе прибывающих в Беларусь с детьми. "Представители ООН в Беларуси - нейтральные международные служащие и, полагаю, что они, как и их руководство в Нью-Йорке, владеют объективной подробной информацией по этой теме. Полагаю, что, если их спросят, то ответ заставит краснеть украинских дипломатов", - сказал замглавы МИД.

"Прибытие каких-либо гражданских людей на территорию Беларуси с территории Украины стараниями украинских властей практически полностью исключено. Однако украинские граждане едут добровольно сами из соседних с нами Польши, Литвы и Латвии, - подчеркнул он. - Наша статистика говорит об около 58 тыс. украинцев, добровольно въехавших в Беларусь с конца февраля в поисках убежища. Очернение Беларуси в информационном поле - это осознанная политика нынешнего руководства украинского государства".



