Миф о частом мытье волос опровергла дерматолог

Парикмахеры нередко советуют мыть голову реже, поскольку благодаря этому якобы вырабатывается меньше кожного сала, пишет "СБ. Беларусь сегодня". Этот миф в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" опровергла врач Светлана Якубовская.

Доктор пояснила, что как быстро волосы будут становиться жирными, зависит о того, какой у вас тип кожи. "Здесь есть универсальная подсказка: если на лице жирная или комбинированная кожа, то в области волосистой части головы сальные железы работают активно. Если кожа сухая, значит, волосы быстро жирниться не будут", - подчеркнула врач.

По словам дерматолога, если у обладателей сухой кожи лица волосы загрязняются часто, значит, скорее всего, выбран неправильный уход.

"Например, моете волосы очень горячей водой или используете очень агрессивные очищающие средства. Возможно, есть гормональные нарушения или дисбалансы", - отметила Светлана Якубовская.

Дерматолог отметила, что волосы могут быстро становиться жирными, еще и из-за ношения головных уборов

- Главная рекомендация: мойте волосы так часто, как вам это нужно. Если видите, что к концу первого дня или на следующий день голова начинает жирниться более активно, значит, у вас жирный тип кожи. Это нормально. Если волосы становятся жирными через два-три, максимум четыре дня, то вы обладатель нормального типа кожи волосистой части головы. А если можете неделю не мыть волосы и они выглядят свежими, то вы обладатель сухой кожи головы, – отметила Светлана Якубовская.

Кстати, ранее дерматолог рассказала, как возраст влияет на появление перхоти. По ее словам, в подростковый период идет гормональная перестройка, в результате чего человек чаще сталкивается с проблемой себорейного дерматита за счет активной работы сальных желез. Кроме того, на возникновение перхоти, по словам Светланы Якубовской, могут влиять стрессы и переживания на работе. Особенно часто себорейный дерматит встречается у мужчин в возрасте 30-40 лет.