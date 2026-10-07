Мифология, фольклор и современное искусство: в Минске проходит белорусско-китайская выставка

В Минске продолжает свою работу Белорусско-китайская художественная выставка "Искусство шелкового пути: душа ремесла, отражения над облаками". Проект посвящен дружбе двух стран. Экспозиция развернулась в Национальном художественном музее Беларуси.

Хотя страны разделяют противоположные края Евразийского континента и свыше 6 тыс. км, Беларусь и Китай связывает проверенная временем дружба - совсем скоро дипломатическим отношениям исполнится 35 лет.

Отражением этого крепкого сотрудничества стала совместная выставочная экспозиция, которая развернулась в Национальном художественном музее.

Воин из нефрита, панда из бамбука, ящик для хранения шпилек-ножей - и это еще не все шедевры. Центральный экспонат выставки - эстафетная палочка "Пространственный краб", на одном конце которой флаг КНР, на другом - Беларуси.

Арт-объект символизирует единство народов. Изделие выполнено из металла и эмали. Каждый предмет - со своим сюжетом и историей. Традиционная мифология, фольклорные мотивы и современное искусство гармонично соединились в экспонатах из керамики, скульптуры и живописи.

"В первую очередь представлены экспонаты, плотно связанные с идеей нашего длительного сотрудничества. По левую руку от меня представлены экспонаты из коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь, которые переданы были нам в коллекцию самими мастерами. Вторая часть нашего зала посвящена произведениям, которые были привезены из Китая непосредственно сейчас. Большая часть экспонатов - это произведения современных мастеров 2023-2026 годов и так далее", - поделилась научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси Богдана Тупчиенко.

Окунуться в атмосферу восточного искусства и оценить уникальные работы мастеров можно до 30 октября.