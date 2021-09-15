Мигрантский кризис в Литве из уст очевидца

О том, как на самом деле живут мигранты, решил лично узнать уроженец Латвии, журналист Алексей Стефанов. Он провел небольшое расследование, отправившись на белорусско-литовскую границу. Там он побывал сразу в нескольких лагерях для беженцев и пообщался с местными жителями, что было непросто, ведь говорить на камеру они теперь боятся. Чиновники не прислушиваются к мнению своих же граждан, а несогласным закрывают рот. Снимать что-либо на видео в приграничных зонах тоже нельзя. Если человека, например, видят с камерой, в лучшем случае задержат для выяснения обстоятельств. Видимо, действительно есть что скрывать. О ситуации на границе со стороны Литвы прямо сейчас из уст очевидца.

Все абсолютно беженцы жалуются (у всех одна и та же проблема) на еду, на воду, на условия содержания, на качество питьевой воды. Ребята из Африки, им реально холодно. Понятно, что для них это даже при условии, что еще было лето. Сейчас, я так понимаю, в этих палатках уже не выжить. Соответственно, есть версия, местные жители рассказывают, что они постоянно бегут и с утра, и вечером. Условно ложатся в палатку 10-15 человек, с утра остаются 10. Мне рассказывали местные жители, что подъезжают машины с литовскими номерами. Курьеры, которые сажают этих людей в багажник или так. Там свои методы. И вывозят дальше в Польшу, куда придется, Германию. Когда общались, люди говорили, что Германия интересовала, Швеция. Конечно же, властям так выгоднее: чем меньше останется мигрантов, беженцев на территории Литвы, тем проще им будет жить.