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Мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе "Брузги" от колючей проволоки

В эти минуты мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе "Брузги" от колючей проволоки.

Еще появилось видео, как польские силовики в амуниции и со щитами выступают против людей на коленях. Эти кадры говорят сами за себя.

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