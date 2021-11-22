Мигранты на белорусско-польской границе - Беларусь выполняет свои обязательства и призывает к открытому диалогу

Открытый диалог, к которому белорусская сторона всегда призывает, - сейчас важен как никогда. Беларусь выполняет свои обязательства. Мы не оставили людей, застрявших на границе, наедине с бедой. Помощь - гуманитарная и медицинская - оказывается постоянно. Впрочем, не раз поддержку в виде продовольствия, лекарств и вещей наша страна направляла и на родину этих людей, где похозяйничала западная "демократия". А что же сама Европа? Ну, пока все, что получили обездоленные люди от тех, кто обещал им лучшее будущее - это газ в лицо и водометы в холод. Шестые сутки в рамках расследования преступления против человечества ведется работа с пострадавшими от польского беспредела. В логистическом центре, где обустроен временный быт для беженцев, работает и наша съемочная группа.