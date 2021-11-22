Наши корреспонденты продолжают следить за всем, что происходит на границе. Сегодня в транспортно-логистический центр приехала и делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге. Люди вновь стали обращаться к еврочиновникам в надежде, что те хоть как-то повлияют на ситуацию по ту сторону границы. Что из этого вышло?