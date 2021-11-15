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Мигранты направляются в сторону погранперехода "Брузги"

Как передают корреспонденты "Беларусь 1", в эти минуты мигранты направляются в сторону погранперехода "Брузги". Евгений Горин выходит на связь (видео).

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