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Мигранты не спешат покидать логистический центр и идти в сторону границы

Корреспонденты "Беларусь 1" продолжают работать на границе. Многие беженцы провели эту ночь в тепле и с питанием. Завтрак для людей был организован и сегодня утром. В первую очередь накормили детей и их мам.

В эти минуты люди не спешат покидать логистический центр и идти в сторону границы. Самая последняя информация - у Александра Камовича (видео).

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