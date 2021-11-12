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Миграционный кризис и положение беженцев на границе - главные темы встречи руководителей ведущих религиозных объединений Беларуси

Миграционный кризис и положение беженцев на границе стали главными темами встречи руководителей ведущих религиозных объединений Беларуси и уполномоченного по делам религий и национальностей нашей страны. Каждый из участников привел свои примеры из базовых религиозных первоисточников, которые бы подчеркивали необходимость милосердия и участия к нуждающимся в помощи людям.

По итогам встречи подготовили официальное обращение к руководителям европейских государств и верующих в связи с кризисом на границе.

Свое мнение высказал и Апостольский нунций в Беларуси. Как отметил Архиепископ, ситуация требует неотложного принятия конкретных решений.

Представитель Папы Римского в Беларуси также озвучил просьбу Понтифика - помогать друг другу независимо от национальности и вероисповедания.

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