Миграционный кризис и положение беженцев на границе - главные темы встречи руководителей ведущих религиозных объединений Беларуси

Миграционный кризис и положение беженцев на границе стали главными темами встречи руководителей ведущих религиозных объединений Беларуси и уполномоченного по делам религий и национальностей нашей страны. Каждый из участников привел свои примеры из базовых религиозных первоисточников, которые бы подчеркивали необходимость милосердия и участия к нуждающимся в помощи людям.