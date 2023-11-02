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Миграционный кризис, ситуация с Эмилем Чечко, убийства на польско-белорусской границе - подробности 2 ноября в фильме АТН "Граница бесчеловечности"
До начала миграционного кризиса невозможно было представить, что так называемые "европейские защитники прав и свобод" - не просто откажутся от своих обязательств, но и прибегнут к негуманным мерам по отношению к людям, ищущим защиту. В день поминовения усопших на польское кладбище приехали белорусские патриоты, чтобы почтить память узника-совести польского солдата Эмиля Чечко (состоявшего в расстрельной команде - Дуды и Моровецкого).
Возложит ли Войтеховский (временный поверенный в делах Польши в Беларуси) цветы на польско-белорусской границе, где польские пограничники расстреливали беженцев с Ближнего Востока? Сделают ли это другие представители европейской власти? Наверное, нет. Геноцид людей с другим цветом кожи продолжается на сопредельных с Беларусью границами Евросоюза. Польский политик впервые прокомментировал ситуации с Чечко и убийствах на польско-белорусской границе.
Подробности смотрите сегодня сразу после "Панорамы" - в фильме Ксении Лебедевой - "Граница бесчеловечности".
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