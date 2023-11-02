Миграционный кризис, ситуация с Эмилем Чечко, убийства на польско-белорусской границе - подробности 2 ноября в фильме АТН "Граница бесчеловечности"

До начала миграционного кризиса невозможно было представить, что так называемые "европейские защитники прав и свобод" - не просто откажутся от своих обязательств, но и прибегнут к негуманным мерам по отношению к людям, ищущим защиту. В день поминовения усопших на польское кладбище приехали белорусские патриоты, чтобы почтить память узника-совести польского солдата Эмиля Чечко (состоявшего в расстрельной команде - Дуды и Моровецкого).