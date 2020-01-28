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Миграция и эмиграция в минском зоопарке
Несколько раз в год в минском зоопарке обновляют животных, но в хорошем смысле слова. Чтобы тигры, обезьяны и попугаи не болели и сохраняли хороший иммунитет, из-за границы привозят новых особей. В начале года для самца гиены приобретут самку, пополнят коллекцию разными фазанами и кошачьими лемурами. А вот в бакинский зоопарк отправятся белорусские крокодиловые кайманы, тигровые удавы и полосатые мангусты. В этом году обновят и околоводные тропинки и вольеры для птиц. Медведь Тристан также переедет в новый вольер-квартиру.
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