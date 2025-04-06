Мигрени, паника, скачки давления - как переживают изменения "космической погоды" белорусы

Громкими заголовками пестрит интернет-пространство последнюю неделю - предупреждают о сильной "тряске" планеты в апреле. А все потому, что на Солнце происходят всплески активности, которые доходят до Земли в виде магнитных бурь разной интенсивности.

По прогнозам, нас ждут как минимум три крупных и несколько умеренных бурь, а также короткие периоды покоя. На кого повлияют изменения "космической погоды" и почему для некоторых апрель начинается с головной боли?

Небо озаряется яркими вспышками, в разных частях Земли - массовые перебои электроснабжения вплоть до длительных отключений. У людей мигрени, паника, скачки давления - все это сценарий для апокалипсиса, не иначе.

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Временное внешнее воздействие на магнитное поле Земли со стороны Солнца - магнитные бури.

Станислав Комаров, доцент кафедры теоретической физики и астрофизики БГУ:

"Это похоже на отопление помещения: теплый воздух идет вверх, а холодный воздух опускается вниз. Подобные процессы происходят на Солнце лишь с тем отличием, что Солнце представляет собой совокупность очень сильно ионизированных частиц, практически зарядов, которые просто летают в разные стороны. Бывает максимум солнечной активности, примерно чередуются каждые 11 лет, когда этот поток космических частиц Солнца настолько большой, что проходят частицы вглубь магнитосферы, магнитного поля Земли, и это искажает магнитное поле. А искажения магнитного поля могут влиять и на технику на Земле, и на метеочувствительных людей".

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Пик 11-летнего цикла активности Солнца приходится примерно на апрель, поэтому в интернет-пространстве так много громких заголовков. Но насколько сильно будет "трясти" планету в этом месяце, определенного ответа ученые пока не дают. Прогнозы - краткосрочны. Но знают историю интенсивных вспышек. Большее влияние ощущают жители северных и южных полюсов.

Станислав Комаров, доцент кафедры теоретической физики и астрофизики БГУ:

"В начале ХХ века основным техническим сооружением были телеграфы. В 1921 году известно, что многие из них вышли из строя. Потому что токи, которые индуцируются, были настолько большими, что там либо прогорали провода, либо предохранители, которые стояли на всех этих установках. Чуть позже, в 1989 году, люди уже были подготовлены, они уже сами знали, что нужно выключать какие-то сети. Вот так произошло в Северной Канаде, например, где выключили электричество".

В Беларуси с 60-х годов прошлого столетия в Плещеницах работает геофизическая обсерватория. Мониторят чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера: землетрясения, взрывы, падения метеоритов. На территории созданы специальные павильоны из немагнитных материалов, установлено оборудование, которое позволяет оценивать и степень "возмущения" магнитного поля Земли.

В 2025 году пока рекорд по степени интенсивности - на 8 из 9. Всего же магнитные бури бывают четырех видов: от малых до очень больших. Также из-за солнечных вспышек наблюдаем смещение северного магнитного полюса земли со стороны Канадской Арктики в сторону России. А это значит, что полярные сияния будем наблюдать чаще. Хорошо это или наоборот - вопрос пока открыт.

Геннадий Аронов, директор Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:

"В прошлом столетии скорость смещения магнитного полюса Земли составлял 5-6 км в год. В этом столетии мы наблюдаем его значительный рост, который составляет 50-60 км в год. Последствия магнитных бурь приводят к сбоям в работе GPS-систем, радиосвязи. Также наблюдаются неполадки в работе систем электроснабжения, электроавтоматики, силовых трансформаторов. В авиасообщении, в работе спутников также может магнитная буря оказывать влияние на здоровье человека".

Действительно, изменения космической погоды остаются не просто на страницах научных работ. Журналист "Первого информационного" Капитолина Зинкевич около десяти лет страдает от хронических головных болей. Периодами ощущения усиливаются.

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Капитолина Зинкевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Как говорят, крутят колени к дождю. Я понимаю, что если у меня защемило шею или сзади уже начинает давить, то к обеду может резко накрыть: начинает болеть голова, медленнее думается, появляется тяжесть в голове. И это та головная боль, с которой ты справиться не в состоянии, не в силах. Ты не можешь на нее повлиять никакими таблетками. Я знаю, о чем говорю. У меня был целый арсенал лекарств на любой вкус и цвет, и ничего из этого списка никогда не помогало. Но я нашла рецепт, как себе помочь. Надо укрыться в абсолютно темном месте в тишине и спокойствии и подождать, пока все эти явления немного утихнут или стабилизируются".

В основном, дискомфорт испытывают те, кто подвержен стрессу или имеет хронические заболевания, например, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Дмитрий Герасименок, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ:

"Изменения со стороны эмоционального, неврологического состояния и возможное обострение сердечно-сосудистых заболеваний или их усугубления, которые у пациента уже есть. Могут наблюдаться нарушения ритма сердца. У некоторых пациентов может повышаться давление, у некоторых понижаться. Если пациент страдает гипертензией, почаще измеряйте давление в этот день. Если у вас нарушение ритма - обратите внимание на ваш ритм. Главное - это повлиять на тот стресс, на который мы можем повлиять в этот период".

"Я, конечно, не хочу никого пугать, но вот мы пережили март, когда там метеозависимые люди с ума сходили. И скажу вам, что апрель-то не лучше", - переживает девушка в TikTok.