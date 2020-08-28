Мигрировали из революции в Беларусь. Украинцы стали своими на нашей земле

Эта история людей, которые хотели жить, работать и развиваться в своей стране. Но им пришлось сменить прописку. То, что начиналось с "мирных" революций, для Украины обернулось настоящим кошмаром. С начала конфликта на востоке страны около 160 тысяч граждан покинули свои дома. И в этой непростой ситуации на помощь пришла Беларусь. За короткий срок украинцы стали своими на нашей земле.





Мигрировали из революции в Беларусь, чтобы жить

Еще каких-то 6 лет назад две сестры из небольшой деревни в Донецкой области и подумать не могли, что переедут на ПМЖ практически в резиденцию к Радзивиллам. О Несвиже мечтать не могли совсем. Уж тем более о Мире, до которого отсюда рукой подать. Планировали открывать свой животноводческий семейный бизнес в деревеньке под Мариуполем. Параллельно работали в миллионном колхозе. Бежать с родины в прямом смысле пришлось. От событий, которые развернулись в Украине в 2014, «скисало» не только молоко. Вся жизнь шла под откос.

Она россиянка, он украинец, поэтому для переезда выбрали территорию нейтральную и, самое главное, спокойную - Беларусь. Из багажа два чемодана. Работу нашли по объявлению в газете. Менять профессию доярки не понадобилось: устроилась по специальности.Воплотила белорусскую мечту. Помимо полного соцпакета и жилья, еще и карьерный рост. Да и по родине долго скучать не пришлось: через год перевезла сестру, еще через два - родителей.Труженицу с удовольствием приняли и соседи. Образцовое хозяйство поддерживает не только на работе, но и на своем участке. Шесть соток превратила в ботанический сад. Цветы для нее сегодня - не символ войны, а символ мира.