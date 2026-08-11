Туризм - один из драйверов роста регионов, считает Русый

Развитие Припятского Полесья - один из приоритетов формирования сильных регионов с развитой инфраструктурой. В Беларуси реализуется вторая масштабная программа до 2030 года. При этом первая пятилетка показала ощутимые результаты.

Инспектируя Петриковский район, Михаил Русый подчеркнул: за последние 5 лет выручка и экспортный потенциал выросли в разы. Комплексный подход максимально раскрывает человеческий потенциал. Совершенствуется социальная инфраструктура. Сделано многое, но не все.

Четкий ориентир руководству района - более эффективно развивать промышленный сектор и сельское хозяйство, работать над повышением заработной платы. Акцент также сделан на развитии туристической составляющей.

Михаил Русый, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Туризм - драйвер роста. На втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания глава государства поставил перед правительством жесткую задачу: доля туризма в ВВП должна вырасти вдвое, и это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос, который задают: где сегодня можно провести хотя бы тур выходного дня? Ну хорошо, пошел водный туризм, болотный - это все надо использовать. У нас здесь, и в Беларуси в целом, и на Полесье, это настоящий Клондайк. Мы разрабатываем большую программу, которую уже два раза рассматривали в Совете Республики на примере Столинского и Россонского районов. Именно такие подходы к туризму необходимы в связи с тем, что создан новый департамент, выведенный из состава Министерства спорта и туризма".

Сфера АПК также находится в зоне повышенного внимания. Михаил Русый ознакомился с работой предприятия "Полесье-Агроинвест" и провел личный прием граждан.