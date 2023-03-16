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Михаил Боярский: Я едва по сцене передвигаюсь!
Народный артист РСФСР Михаил Боярский принял решение уйти из театра. Это связано с состоянием его здоровья, пишет sb.by.
Актер отметил, что ему нравится сидеть дома, воспитывать внуков, отдыхать с женой и следить за успехами своих детей.
"Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом,постковидный синдром - это чудовищное такое состояние, очень неприятное", - заявил 73-летний Михаил Боярский.
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