Михаил Боярский: Я едва по сцене передвигаюсь!

Народный артист РСФСР Михаил Боярский принял решение уйти из театра. Это связано с состоянием его здоровья, пишет sb.by.



Актер отметил, что ему нравится сидеть дома, воспитывать внуков, отдыхать с женой и следить за успехами своих детей.



"Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом,постковидный синдром - это чудовищное такое состояние, очень неприятное", - заявил 73-летний Михаил Боярский.