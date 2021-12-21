Михаил Чаплыга: Нападение на белорусское посольство в Лондоне - пример прямой агрессии против белорусского государства

Реакция на резонансную ситуацию в Лондоне среди общественности и экспертов однозначная. Нападение на белорусское посольство - пример прямой агрессии против белорусского государства. Такое мнение нашему телеканалу озвучил украинский политический консультант Михаил Чаплыга.



Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):

Нападение на дипломата - это не просто нападение на своего согражданина или гражданина другой страны. Это нападение на институт власти, нападение на государство. Соответственно, нет оправдания этим действиям, даже если кто-то хочет сказать, что это потому, что некие граждане Беларуси, живущие за рубежом, выражают таким образом свой протест и несогласие с действиями властей - нет! Дело в том, что это агрессия против государства, против собственных институтов государства. Обычно это демонстрирует бессилие тех, кто совершает подобные акции. Это когда нет аргументов и слов, тогда в ход идут кулаки и низость. В этом я усматриваю два аспекта. Во-первых, это напускной патриотизм, потому что никогда настоящий патриот не сможет нанести ущерб и урон представителю института собственной страны, то есть дипломат сам является носителем вот этого института страны. Во-вторых, это злобное бессилие, это самая низкая форма, когда не прав, не можешь ничего доказать, но, как в детстве говорили: "А я все равно сильнее, я могу вот хотя бы ударить".