Михаил Чаплыга: Украина должна брать пример с Беларуси

Если бы Украина пошла по белорусскому пути, ее судьба сложилась бы гораздо успешнее. Таким мнением поделился политический консультант Михаил Чаплыга. По его словам, в непростой период руководство "Незалежной" должно было дать шанс людям высказать свое мнение в рамках закона, как это делает сейчас Беларусь.



Предстоящий референдум по поправкам в Конституции - то возможность не только сохранить страну в непростой геополитической ситуации, но и оставить крепкое суверенное государство будущим поколениям.



Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):

Я приветствую референдум, который у вас будет. Приветствую решения и действия властей. Я рад, что именно этим путем пошла белорусская власть. Наверное, это назрело - и то, как это было реализовано, и то, к чему это пришло. Я считаю, что это тот путь, которым должна была пройти Украина для того, чтобы не было майданов. Мы могли пройти то же самое: сохранить страну, сохранить ее границы, сохранить нашу экономику, суверенитет, но мы избрали другой путь. У Беларуси есть шанс пойти на референдум проголосовать за изменения в Конституцию, обеспечить те перемены, которые называют в любой стране, но мирным путем, не путем стрельбы, переворотов, майданов, и так далее. Поэтому я искренне радуюсь за путь, который избрала Беларусь.