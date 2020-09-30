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Михаил Финберг поддержал республиканскую акцию "Майстры мастацтваў - дзецям"

Завтра в стенах 10-й школы им. Е. Глебова зазвучит струнный оркестр

Для настоящих артистов не существует разделения на малую и большую сцену. Заслуженный коллектив продолжит мини-тур по столичным учреждениям образования с музыкальной направленностью. Так, завтра в школе имени народного артиста СССР Евгения Глебова зазвучит струнный оркестр.

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