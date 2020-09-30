Михаил Финберг поддержал республиканскую акцию "Майстры мастацтваў - дзецям"

Для настоящих артистов не существует разделения на малую и большую сцену. Заслуженный коллектив продолжит мини-тур по столичным учреждениям образования с музыкальной направленностью. Так, завтра в школе имени народного артиста СССР Евгения Глебова зазвучит струнный оркестр.