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Михаил Гриб: Ситуация как в Минске, так и в стране находится под полным контролем

Все эти 105 лет главная цель у нашей милиции остается прежней - безопасность на улицах городов. О том, что и сегодня ситуация в стране под полным контролем, что правоохранители обеспечивают безопасность в полной мере, заявил глава столичной милиции во время ежегодной церемонии возложения у памятника погибшим милиционерам. Торжественный ритуал - это многолетняя традиция в профессиональный праздник. Именно на примере героев, отдавших свою жизнь службе, воспитывают молодое поколение.

Уже вошло в традицию, что мы ежегодно встречаемся с родственниками погибших наших сотрудников на этом месте. Возлагаем цветы, обсуждаем проблемы. Ситуация как в столице, так и в стране находится под полным контролем. Вы сами наблюдаете, что происходит на наших улицах и в нашей стране. Обеспечена безопасность нашими сотрудниками в полной мере.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома

Благодаря людям в погонах на улицах спокойно и мирно. Патрульно-постовые службы, ГАИ, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают для порядка и неприкосновенности людей. Сегодня милиция способна упредить обострение криминогенной ситуации, надежно защитить общество и каждого гражданина.

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