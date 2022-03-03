Михаил Гриб: Ситуация как в Минске, так и в стране находится под полным контролем

Уже вошло в традицию, что мы ежегодно встречаемся с родственниками погибших наших сотрудников на этом месте. Возлагаем цветы, обсуждаем проблемы. Ситуация как в столице, так и в стране находится под полным контролем. Вы сами наблюдаете, что происходит на наших улицах и в нашей стране. Обеспечена безопасность нашими сотрудниками в полной мере.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома