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М. Кононович стал свидетелем нападения на белорусов в Киеве

Аморальное нападение на белорусов в Киеве произошло вчера у здания белорусского посольства. По традиции 7 числа наши соотечественники под государственными флагами вышли в знак поддержки суверенной Беларуси. Но мирных активистов атаковала группа радикалов с газовыми баллончиками. Ситуацию прокомментировал руководитель белорусской общины "Сябры Волыни". Михаил Кононович стал свидетелем ужасающих событий.

В Киеве совершено нападение на белорусов

Напомним, посольство Беларуси заявило протест, настаивая на том, чтобы инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами. Ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание.


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