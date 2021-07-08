М. Кононович стал свидетелем нападения на белорусов в Киеве

Аморальное нападение на белорусов в Киеве произошло вчера у здания белорусского посольства. По традиции 7 числа наши соотечественники под государственными флагами вышли в знак поддержки суверенной Беларуси. Но мирных активистов атаковала группа радикалов с газовыми баллончиками. Ситуацию прокомментировал руководитель белорусской общины "Сябры Волыни". Михаил Кононович стал свидетелем ужасающих событий.