Михаил Маркелов: Забота Польши о границе - фикция

Польская сторона прикрывает свою жестокость заботой о границе. Это всего лишь фикция - так считает российский политолог Михаил Маркелов. Поляки делают все возможное для того, чтобы спровоцировать Беларусь на какие-то жесткие ответные действия.



Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия):

Вас хотят разрушить, вас хотят уничтожить как государство. Вопрос не в одном Лукашенко. Мы точно такую же попытку наблюдали по смене власти в Венесуэле, когда там пытались сместить законную власть. Это все направлено на разрушение государственности, разбить нас по национальным квартирам. Польша решает свои вопросы с ЕС. У них давние проблемы и конфликты давние, и тут нарисовался кризис. Посмотрите - беженцев нагнали на границы, мы спасаем Евросоюз. От кого? От трех - пяти, да пусть даже от десяти тысяч беженцев вы спасаете ЕС? А чего ж они тогда через другие страны спокойно проезжают?