Михаил Мясникович рассказал Стивену Сигалу об идее создания Евразийской киноакадемии и кинопремии

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился с известным киноактером, кинопродюсером, специальным представителем МИД России Стивеном Сигалом, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу ЕЭК.

Михаил Мясникович рассказал об основных направлениях деятельности Евразийской экономической комиссии, подчеркнув важную роль евразийства в укреплении не только экономических, но и гуманитарных и социокультурных отношений между народами на евразийском пространстве, где Стивен Сигал занимает сейчас значимое место с учетом его богатого жизненного и профессионального опыта и мировой популярности.

"Глава Коллегии ЕЭК сообщил о прошедшем в этом году Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, где главам государств - членов ЕАЭС была предложена идея создания Евразийской киноакадемии и кинопремии, - рассказали в пресс-службе. - Стивен Сигал в свою очередь поблагодарил Михаила Мясниковича за теплый прием. Он отметил, что все страны Евразийского экономического союза ему хорошо известны, с некоторыми из них связана его семейная история, и выразил готовность проведения регулярных встреч, в том числе для возможного содействия в проработке инициатив комиссии, представляющих взаимный интерес".



⇒Стивен Сигал выступил продюсером 49 и сценаристом 14 фильмов, является кинорежиссером, музыкантом и мастером айкидо. В 2016 году посетил с визитом Республику Беларусь, где встретился с Президентом Александром Лукашенко. В 2016 году Президент Российской Федерации Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России. В 2019 году Стивен Сигал принят во Всероссийскую общественную организацию "Русское географическое общество". С 2018 года он специальный представитель МИД России по гуманитарным связям РФ и США.