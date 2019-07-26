Михаил Орда: Добросовестным работникам наниматель предложит контракт на максимальный срок

Добросовестным работникам наниматель предложит контракт на максимальный срок. Это существенно сократит число краткосрочных трудовых отношений. Договор лишь на год, если к работнику прежде не было претензий, заключат только с его письменного согласия, заявил нашему телеканалу председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. К примеру, в промышленном секторе контракты на год заключали более 60 процентов работников. В среднем по стране в каждом третьем случае. Напомним, обновленный Трудовой кодекс на неделе подписал Президент. Его новые нормы вступят в силу спустя полгода.