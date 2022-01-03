Михаил Орда: Изменения в Конституцию страхуют от недопустимых для белорусов подходов в экономике и соцсфере

Изменения в Конституцию дают надежную страховку от недопустимых для белорусов подходов в экономике и социальной сфере. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда во время совместного заседания руководящих органов Федерации профсоюзов, БРСМ и объединения ветеранов.

По словам Михаила Орды, сегодня со стороны Запада идет очень агрессивное навязывание белорусскому народу и стране в целом ложных ориентиров. Причем во всех сферах - от культуры, истории, социальной сферы до экономики.

"Мы все видим, как они пытаются разрушить традиционный институт семьи, как стараются переписать историю и правду о Великой Отечественной войне, - констатировал председатель ФПБ. - И уже говорят, что это чуть ли не наши деды и прадеды напали на них с войной. Если этому не поставить заслон, мы понимаем, к чему это может привести. Далеко за примерами ходить не надо. В некоторых странах уже сегодня фактически введен запрет на празднование Дня Победы и в открытую поддерживается нацизм. Для нас, белорусов, это, фактически, предательство нашей памяти".

В экономике нам пытаются навязать западную модель, где в приоритете не человек, а исключительно бизнес и деньги. Именно поэтому нам настоятельно говорят, мол, откажитесь от социальных программ, урежьте поддержку многодетных, переведите медицину на платные рельсы и так далее. Михаил Орда

Для белорусов, считает председатель Федерации профсоюзов, все это неприемлемо. Поэтому в предложенных изменениях Конституции заложены механизмы, которые дают надежную страховку от подобных подходов в экономике и социальной сфере.

Это очень важно, поскольку еще раз подчеркивает, что, несмотря на все сложности и все преобразования, которые будут в дальнейшем, социальная ориентированность политики и экономики останется одним из главных векторов государства.

Профсоюзы поддерживают эти направления дальнейшего развития. Также они однозначно поддерживают тезис проекта Конституции о необходимости сохранения исторической правды о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне.

"Совместно с ветеранами, молодежью мы на протяжении многих лет работаем в этом направлении. И видим, что эта тема откликается абсолютному большинству белорусов. Всю правду о тех трагических событиях, о том, как наши прадеды и деды защищали свою Родину, надо сохранить и передать нашим детям. Это общая позиция всех конструктивных, патриотически настроенных общественных объединений. Поэтому сегодня мы действуем с ними в одном ключе и вместе работаем над сохранением того, что дорого каждому белорусу - наших традиций как в истории, культуре, так и в социальной сфере", - подытожил Михаил Орда.