Михаил Орда: Конституция - главный ориентир движения страны вперед

То, что сегодня диктует нам жизнь, для того чтобы нам не стоять на месте, развиваться, идти вперед как стране, как государству. И это люди сегодня понимают. Мы видим, что сегодня есть у людей понятие и самое главное - уверенность у граждан Беларуси, что мы идем вперед, что мы не стоим на месте. И я уверен, что сегодня на референдуме белорусы выскажутся за движение вперед.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси