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Михаил Орда: Конституция - главный ориентир движения страны вперед
Глава Федерации профсоюзов Михаил Орда назвал будущий Основной закон главным ориентиром движения страны вперед. Михаил Орда также не остался в стороне от важного общественно-политического события. Конституция - это основной ориентир движения страны. И важно сегодня сделать свой выбор.
То, что сегодня диктует нам жизнь, для того чтобы нам не стоять на месте, развиваться, идти вперед как стране, как государству. И это люди сегодня понимают. Мы видим, что сегодня есть у людей понятие и самое главное - уверенность у граждан Беларуси, что мы идем вперед, что мы не стоим на месте. И я уверен, что сегодня на референдуме белорусы выскажутся за движение вперед.
Поддержал народную эстафету сегодня и руководитель аппарата Совмина. Как рассказал Константин Бурак, впервые ему удалось проголосовать не досрочно, а в основной день. И это неслучайно. Несмотря на плотный рабочий график, пришли на референдум всей семьей.
Это наш порыв души для того, чтобы показать наше единство. И это то единство, на котором основано наше государство. Потому что и поддержка государственного курса, и все остальные важные вещи начинаются с семьи. И мы сегодня вместе, мы едины и отдаем наши голоса за прекрасное будущее нашей страны.
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