Михаил Орда: МОТ перестает быть организацией, которая защищает право на труд и занятость людей

Международная организация труда перестает быть организацией, которая защищает право на труд и занятость людей. Это заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси, комментируя итоги рассмотрения "белорусского вопроса". Под давлением и при жестком лоббировании представителей западных стран МОТ принята антибелорусская резолюция, направленная против людей, их доходов и занятости. Делегация профсоюзов Беларуси с первых дней работы конференции заявляла о незаконности таких мер и требовала их отмены. В результате представителей ФПБ попытались лишить на конференции голоса, не имея на это никаких оснований. Михаил Орда отметил, такие шаги расцениваются исключительно как попытка запугать и заставить замолчать, чтобы скрыть правду.