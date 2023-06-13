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Михаил Орда: МОТ перестает быть организацией, которая защищает право на труд и занятость людей
Международная организация труда перестает быть организацией, которая защищает право на труд и занятость людей. Это заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси, комментируя итоги рассмотрения "белорусского вопроса". Под давлением и при жестком лоббировании представителей западных стран МОТ принята антибелорусская резолюция, направленная против людей, их доходов и занятости. Делегация профсоюзов Беларуси с первых дней работы конференции заявляла о незаконности таких мер и требовала их отмены. В результате представителей ФПБ попытались лишить на конференции голоса, не имея на это никаких оснований. Михаил Орда отметил, такие шаги расцениваются исключительно как попытка запугать и заставить замолчать, чтобы скрыть правду.
В эти дни в Женеве проходит очередная сессия Международной конференции труда МОТ. "Белорусский вопрос" стал одним из самых резонансных при обсуждении делегатами.
Фото: БЕЛТА
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