Михаил Орда: Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!

, - так сегодня прокомментировал свое отношение к выборам председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда проголосовал по месту регистрации на участке в столичной средней школе № 48. Говоря о сделанном сегодня выборе, подчеркнул:

"Мы трудимся каждый день на заводах, фабриках, предприятиях. И тот, кто сегодня работает, понимает ценность всего того, что достигла наша страна за эти годы. Если говорить на перспективу, то мы должны все понимать - результатов можно достичь только тогда, когда мы будем солидарны в своем стремлении сделать нашу Беларусь лучше, краше, сильнее и стабильнее".