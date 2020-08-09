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Михаил Орда: Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!

"Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!"

, - так сегодня прокомментировал свое отношение к выборам председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда проголосовал по месту регистрации на участке в столичной средней школе № 48. Говоря о сделанном сегодня выборе, подчеркнул:

"Самое главное для нашей страны - это ее дальнейшее развитие"

.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Мы трудимся каждый день на заводах, фабриках, предприятиях. И тот, кто сегодня работает, понимает ценность всего того, что достигла наша страна за эти годы. Если говорить на перспективу, то мы должны все понимать - результатов можно достичь только тогда, когда мы будем солидарны в своем стремлении сделать нашу Беларусь лучше, краше, сильнее и стабильнее".

На нынешних выборах только от профсоюзов Беларуси работают свыше 9 тысяч наблюдателей.

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