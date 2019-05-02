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Михаил Орда в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы"
Александр Лукашенко обсудил предстоящие парламентские выборы с председателем Федерации профсоюзов Беларуси. Президент рассчитывает на активное участие представителей трудовых коллективов в этом важнейшем для страны политическом событии. И в целом избирательную кампанию нужно провести достойно, красиво и честно.
Кроме того, перед Федерацией профсоюзов сегодня стоят и серьезные задачи по мониторингу цен. Как будет развиваться народный контроль? А также растущая роль трудового контроля на белорусских предприятиях и суть поправок в Трудовой кодекс - об этом и не только Михаил Орда расскажет в проекте "Разговор у Президента". Смотрите сегодня, после "Панорамы".
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