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Міхаіл Пазнякоў: Трэба кожнаму падумаць, што я зрабіў, каб мая Радзіма стала больш багатай, прыгожай

"Трэба кожнаму падумаць сёння, што я зрабіў для таго, каб мая Радзіма стала яшчэ больш багатай, прыгожай, каб жыццё было стабільным, больш міралюбным?"

, - такім меркаваннем падзяліўся старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі

Міхаіл Пазнякоў.

АНТ

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