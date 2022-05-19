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Михаил Русый: Беларусь как минимум на $6 млрд может поставлять продовольствия на экспорт

19 мая сенатор Совета Республики Михаил Русый вместе с делегацией Законодательного собрания Нижегородской области посетил хозяйство "Гастелловское" - один из крупнейших производителей сельхозпродукции Минского района. Коллеги интересовались проведенной работой, которая позволила выйти на высокие показатели в АПК и создание экспортного потенциала. Площадь сельхозугодий "Гастелловского" около 4 тысяч гектаров. Здесь выращивают зерновые, сахарную свеклу, картофель, рапс. В хозяйстве свыше 5,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Ежедневно здесь получают 24 тонны молока плюс ежемесячно 60-70 тонн мяса.

Программа "Продовольственная безопасность страны" теперь видите, как жизненна. Какие бы там не были катаклизмы, какие бы препоны оголтелый, безумный Запад не ставил, мы гарантированно обеспечены продовольствием. И мы гарантированно как минимум за 6 миллиардов долларов можем поставлять продукцию на экспорт, зарабатывать валюту и держать спокойно рынок.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению


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В Беларуси это очень высоко ценится и поддерживается на всех уровнях - духовном, социальном, Президентом, правительством Республики Беларусь. И есть чему у вас поучиться. Нас объединяет любовь к земле, любовь к созидательному труду на фоне нашего славянского прошлого, настоящего и будущего.
Игорь Тюрин, председатель комитета по аграрно-промышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного собрания Нижегородской области

Делегация также ознакомилась с работой агрокомбината "Дзержинский".

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