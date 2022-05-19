Михаил Русый: Беларусь как минимум на $6 млрд может поставлять продовольствия на экспорт

В Беларуси это очень высоко ценится и поддерживается на всех уровнях - духовном, социальном, Президентом, правительством Республики Беларусь. И есть чему у вас поучиться. Нас объединяет любовь к земле, любовь к созидательному труду на фоне нашего славянского прошлого, настоящего и будущего.

Игорь Тюрин, председатель комитета по аграрно-промышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного собрания Нижегородской области