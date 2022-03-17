Михаил Русый: Приемы граждан - экспертная оценка законодательства

Общественные приемные - это своего рода экспертная оценка законодательства. Таким мнением с журналистами поделился председатель Постоянной комиссии верхней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. В Совете Республики сегодня прошло расширенное совещание с представителями министерств по рассмотрению коллективного обращения многодетных семей, которые столкнулись с проблемой предоставления субсидий на строительство жилья в многоквартирном доме Минска. Сейчас вопрос взят на личный контроль сенатора.



Очередной единый день приема граждан сенаторы проведут 23 марта в Гомельском регионе. Как показывает практика, отдельные проблемы при обращении заявителей решаются сразу на местах.