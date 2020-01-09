Михаил Русый провел прием граждан

На приеме граждан речь шла, в частности, о выделении пенсионерам участков в садовых товариществах, где есть пустующие наделы. Письмо о содействии направлено местным властям. Также обсуждалось деление территорий. По закону, участки, выделенные под строительство жилья, неделимы, и на них нельзя возводить новый дом. Исключение - только если старый обветшал и будет впоследствии снесен. Но многие граждане сталкиваются сегодня с правовой коллизией, когда местная власть все же визирует деление участка, который впоследствии владелец может дарить. Во всех этих вопросах будет разбираться Госкомимущества. В одной только Могилевской области в последнее время было до 40 подобных обращений. Также многие частности сенаторы возьмут на карандаш при подготовке поправок в Земельный кодекс, чтобы не возникало разночтений закона.