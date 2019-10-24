Михаил Русый провел прием граждан в Костюковичах

С десяток обращений поступило во время приема граждан в Костюковичах к помощнику Президента, инспектору по Могилевской области Михаилу Русому. Причем из разных уголков региона. Предприниматель из Осиповичей пожаловался на неравные условия в сфере пассажироперевозок. В планах увеличить количество рейсов в столицу, но минские перевозчики его не пускают на этот рынок. Минтрансу поручено разобраться в проблеме. Помочь должны оказать и жителям деревни Лазовица Климовичского района, где разрушается здание бывшей церкви и простаивает помещение бывшего сельсовета. Такие выездные приемы, по мнению Михаила Русого, помогают решить многие проблемы на местах.



