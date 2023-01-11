Русый провел прием в администрации Московского района Минска - с какими вопросами обращаются чаще всего?

Решить свой вопрос пришел Роман Жибуртович. Его дети и внуки проживают в частной застройке в Молодечно. Этот район от остального города отделяет железная дорога. А ближайший переход под ней - технологический тоннель - утопает в болоте. Местные власти делом помочь не могут, одни лишь письменные ответы.