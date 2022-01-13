На встрече Михаила Русого с коллективом Белорусского металлургического завода обсуждали поправки в Конституцию

Площадкой для диалога стал Белорусский металлургический завод. С коллективом встретился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый. Люди с проектом изменений детально ознакомились и готовы озвучить свою позицию. Много говорили о полномочиях будущих делегатов ВНС - они будут принимать важные для страны решения: кто вправе их отменить и как будет избираться состав? Все предложения учтут при формировании итогового документа.



На заводе прошли сразу несколько встреч. Сенатор также побывал в цехах - ознакомился с производством, пообщался с коллективом.