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На встрече Михаила Русого с коллективом Белорусского металлургического завода обсуждали поправки в Конституцию

Площадкой для диалога стал Белорусский металлургический завод. С коллективом встретился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый. Люди с проектом изменений детально ознакомились и готовы озвучить свою позицию. Много говорили о полномочиях будущих делегатов ВНС - они будут принимать важные для страны решения: кто вправе их отменить и как будет избираться состав? Все предложения учтут при формировании итогового документа.

На заводе прошли сразу несколько встреч. Сенатор также побывал в цехах - ознакомился с производством, пообщался с коллективом.

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