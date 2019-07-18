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Михаил Русый провел встречу с жителями Кличева

Практика выездных приемов граждан показывает, многие проблемы должны были решиться на местах. Зачастую они - результат недоработки местных властей. Причем, не только в больших городах, но в малых населенных пунктах. Где, казалось бы, каждый недочет на виду. Но вот они-то, порой, не находят поддержки долгие годы. Об этом шла речь сегодня и во время встречи помощника Президента, инспектора по Могилевской области Михаила Русого с жителями Кличева.


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Андрей Ястребов продолжит. Как выяснилось, коммунальные вопросы для жителей Кличева - наиболее актуальные. Среди них - проблемы с уличным освещением и уборкой аварийных деревьев. А жительница деревни Заличинка обратила внимание на то, что лес захламлен валежником и отходами от спиленных деревьев


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Жители райцентра рассказали о проблеме в их многоквартирном доме

Долгожданный капитальный ремонт кровли, которого удалось добиться с трудом, закончился для них капитальным потопом. А вот жители улицы Заречной - с окраины Кличева, оказалось, не довольны качеством благоустройства, которое провели коммунальные службы рядом с их домами. Да и нет магазина поблизости. Михаил Русый лично разобрался в проблеме. Как отметил Михаил Русый, практика выездных приемов граждан показывает, многие вопросы должны были решиться на местах. В противном случае это уже результат недоработки местных властей.

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