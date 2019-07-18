Михаил Русый провел встречу с жителями Кличева

Практика выездных приемов граждан показывает, многие проблемы должны были решиться на местах. Зачастую они - результат недоработки местных властей. Причем, не только в больших городах, но в малых населенных пунктах. Где, казалось бы, каждый недочет на виду. Но вот они-то, порой, не находят поддержки долгие годы. Об этом шла речь сегодня и во время встречи помощника Президента, инспектора по Могилевской области Михаила Русого с жителями Кличева.







Андрей Ястребов продолжит. Как выяснилось, коммунальные вопросы для жителей Кличева - наиболее актуальные. Среди них - проблемы с уличным освещением и уборкой аварийных деревьев. А жительница деревни Заличинка обратила внимание на то, что лес захламлен валежником и отходами от спиленных деревьев







Жители райцентра рассказали о проблеме в их многоквартирном доме