Михаила Финберга провожают в последний путь в Белгосфилармонии

Беларусь сегодня прощается с народным артистом, дирижером и художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Михаилом Финбергом. Его не стало в субботу, 11 декабря, на 75-м году жизни. В эти минуты поклонники, коллеги и близкие приходят в Большой зал Белгосфилармонии с цветами, чтобы проводить Михаила Финберга в последний путь. Сейчас на прямой связи Ольга Медведь.

Сегодня с 11:00 в Белгосфилармонии прощаются с легендой нашего времени, с человеком, который внес действительно неоценимый вклад в развитие и популяризацию музыкального искусства. Михаил Яковлевич не дожил до своего 75-летия и до 35-летия оркестра всего два месяца.

Желающих разделить минуты в общей скорби по маэстро Финбергу действительно много, ведь в нашей стране его знает, пожалуй, каждый, а далеко за рубежом десятки, а может быть и тысячи меломанов. Не удивительно, ведь Михаил Финберг во главе единственного оркестра Беларуси, который носит в совокупности звание и заслуженный, и академический, и национальный (и все это заслуга именно маэстро Финберга) аккомпанировал звездам в телешоу, на концертах, конкурсах и фестивалях.

Творческий путь открылся ему не сразу. Хоть мозырский мальчик увлекался музыкой с детства, в профильное училище не поступил даже с пятого раза. Тогда он и попал в оркестровое дело: сначала в военный оркестр в Курске, а после все же образование. Он сделал счастливыми не одно поколение детей, под его сочинения смеялись на выступлениях Никулина, Попова и Карандаша. С ним угадывали мелодию по телевизору, а от взмаха руки Финберга зависел успех Филиппа Киркорова на "Евровидении" в 1995-м.

"Моя семья - это мой оркестр", - не раз повторял сам Финберг. Теперь крайне сложно представить без него наше достояние - "Славянский базар", где маэстро наставлял молодых исполнителей со всего мира. После первых же репетиций начинающие артисты всегда восторгались мастерством Михаила Яковлевича и музыкантов. Сегодня же народного артиста проведут последними аплодисментами, такова традиция. Гражданская панихида запланирована на 12:30, само прощание до 13:00, а упокоится Михаил Финберг на центральной аллее Восточного кладбища.