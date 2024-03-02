Михаилу Пореченкову - 55 лет!

Популярный российский актер, режиссер, ведущий, народный артист Российской Федерации Михаил Пореченков отмечает сегодня 55-летний юбилей, пишет БЕЛТА.

Михаил Евгеньевич Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Отец был моряком, затем - инспектором производственных процессов в Польше на Гданьской судоверфи, где строили суда для СССР. Мать работала на стройке. Родители мальчика были очень занятыми людьми, папа вообще отсутствовал дома по нескольку месяцев, поэтому в детстве Пореченков жил с бабушкой в Псковской области. А перед поступлением в школу вернулся в Ленинград.

В 1991 году Пореченков поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (с 1993 года - Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, ныне - Российский государственный институт сценических искусств). Учился на курсе режиссера Вениамина Фильштинского.

По окончании института служил в Санкт-Петербургском театре "На Крюковом канале". В 1996-2002 годах входил в труппу Академического театра имени Ленсовета, где Пореченков приобрел огромный опыт. Полученные знания позже он успешно применил и в кинематографе.

В 2002 году Михаил Евгеньевич переехал в Москву, где вскоре дебютировал на сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова в спектакле "Утиная охота" в роли официанта. В 2003 году Пореченков был принят в труппу этого театра. В числе его ролей - штабс-капитан Мышлаевский в спектакле "Белая гвардия" по роману Михаила Булгакова, Полоний в "Гамлете" Уильяма Шекспира, Позднышев в "Крейцеровой сонате" по повести Льва Толстого.

В 1994 году состоялся дебют Михаила Пореченкова в кино

Известность пришла к актеру после съемок в детективном сериале о сотруднике ФСБ "Агент национальной безопасности", в котором он сыграл главную роль. После этого сериала ему в основном предлагали роли военных в разножанровых фильмах.

Популярность актера еще больше выросла, когда на экраны вышел детективный сериал "Ликвидация" (2007), где персонажем Пореченкова был отрицательный герой майор Кречетов. В 2008 году Пореченков выступил в качестве актера, режиссера и продюсера в картине "День Д". В июле 2014 года в прокат вышла спортивная биографическая драма "Поддубный" о судьбе знаменитого атлета, для роли в которой Пореченкову пришлось поправиться на 25 кг.

Михаил Евгеньевич неоднократно выступал в роли ведущего различных телешоу. Среди них - программа о путешествиях "Коллекция приключений", проект о частных расследованиях "Запретная зона", "Кулинарный поединок" и другие.

За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства в 2019 году Михаил Пореченков был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Он является лауреатом премий "Золотая маска", "Золотой софит", "Созвездие", а также премии имени В.И. Стржельчика. В 2008 году Пореченков стал обладателем премии ФСБ в номинации "Актерская работа" за роль в сериале "Ликвидация" и создание образов российских офицеров в других фильмах.

Михаил Евгеньевич женат вторым браком. Имеет пятерых детей. Является кандидатом в мастера спорта по боксу. Также увлекается боевыми искусствами, хоккеем, стендовой стрельбой.