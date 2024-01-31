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Михайловский: Любое санкционной давление заканчивается одним - мобилизацией внутренних ресурсов и резервов
Прямые контакты позволяют Беларуси и России оперативно реагировать на любые вызовы и находить новые возможности, особенно когда эти контакты на высшем уровне.
Экономика по-прежнему остается основой хорошей жизни как белорусов, так и россиян. Наша страна после развала Советского Союза первая поняла эту простую истину и взяла на себя миссию главного интегратора на территории постсоветского пространства.
Последние годы мы наблюдали крен в политическую повестку дня, но стоит признать, что такая черта белорусской дипломатии и ее внешней политики в том, что любой политический дискус всегда заканчивался конкретными экономическими соглашениями. Мы прекрасно понимаем, что не может быть никакой безопасности, суверенитета, совместного с россиянами отстаивания исторической правды без должного экономического подкрепления этого процесса. Наши западные оппоненты не поняли простую вещь, что любое санкционное давление на наши страны заканчивается одним - мобилизацией наших внутренних ресурсов и резервов.
Полную версию интервью смотрите в видео.
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