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Михайловский: Любое санкционной давление заканчивается одним - мобилизацией внутренних ресурсов и резервов

Прямые контакты позволяют Беларуси и России оперативно реагировать на любые вызовы и находить новые возможности, особенно когда эти контакты на высшем уровне.

Экономика по-прежнему остается основой хорошей жизни как белорусов, так и россиян. Наша страна после развала Советского Союза первая поняла эту простую истину и взяла на себя миссию главного интегратора на территории постсоветского пространства.

Последние годы мы наблюдали крен в политическую повестку дня, но стоит признать, что такая черта белорусской дипломатии и ее внешней политики в том, что любой политический дискус всегда заканчивался конкретными экономическими соглашениями. Мы прекрасно понимаем, что не может быть никакой безопасности, суверенитета, совместного с россиянами отстаивания исторической правды без должного экономического подкрепления этого процесса. Наши западные оппоненты не поняли простую вещь, что любое санкционное давление на наши страны заканчивается одним - мобилизацией наших внутренних ресурсов и резервов.
Вадим Михайловский, завкафедрой государственного управления БГУ

Полную версию интервью смотрите в видео.

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