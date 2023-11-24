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Михеев: Беларусь и Россия должны ощутить себя суверенной цивилизацией

Беларусь и Россия должны ощутить себя суверенной цивилизацией и избавиться от комплекса неполноценности, который нам довольно долго и успешно навязывали. Такую мысль высказал известный аналитик и политолог Сергей Михеев во время "Открытой кафедры". Инициатором информационно-аналитического проекта выступило республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси".

"Многие из тех проблем, которые мы испытываем, связаны с довольно долгим внушением, что мы какие-то не такие. Наша огромная историческая родина на этой политической арене более тысячи лет. За это время многих сдуло, как песок, с лица планеты Земля. Мы здесь, с нами считаются и будут считаться всегда", - сказал Сергей Михеев.

Слишком долго мы думали, что на Западе нас ждут и готовы строить равноправные отношения, но это не так. Сейчас мы должны доказать, что мы можем самостоятельно развиваться, у нас есть свои мощные союзы, технологии и, конечно, свои идеи. Мы что-то должны предложить миру, а не только себе, потому что от нас всегда исходили внешние импульсы.
Алексей Дзермант, философ, публицист, политический обозреватель

Какой же он, мир после американской гегемонии? Что будет после окончания специальной военной операции? Какое будущее у Беларуси, России и Украины? И как решить проблему с миграционным кризисом? На эти и другие вопросы искали ответы ведущие политологи, аналитики и общественные деятели во время белорусско-российского диалога в Минске.

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