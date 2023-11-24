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Михеев: Беларусь и Россия должны ощутить себя суверенной цивилизацией
Беларусь и Россия должны ощутить себя суверенной цивилизацией и избавиться от комплекса неполноценности, который нам довольно долго и успешно навязывали. Такую мысль высказал известный аналитик и политолог Сергей Михеев во время "Открытой кафедры". Инициатором информационно-аналитического проекта выступило республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси".
"Многие из тех проблем, которые мы испытываем, связаны с довольно долгим внушением, что мы какие-то не такие. Наша огромная историческая родина на этой политической арене более тысячи лет. За это время многих сдуло, как песок, с лица планеты Земля. Мы здесь, с нами считаются и будут считаться всегда", - сказал Сергей Михеев.
Слишком долго мы думали, что на Западе нас ждут и готовы строить равноправные отношения, но это не так. Сейчас мы должны доказать, что мы можем самостоятельно развиваться, у нас есть свои мощные союзы, технологии и, конечно, свои идеи. Мы что-то должны предложить миру, а не только себе, потому что от нас всегда исходили внешние импульсы.
Какой же он, мир после американской гегемонии? Что будет после окончания специальной военной операции? Какое будущее у Беларуси, России и Украины? И как решить проблему с миграционным кризисом? На эти и другие вопросы искали ответы ведущие политологи, аналитики и общественные деятели во время белорусско-российского диалога в Минске.
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