Михеев: Беларусь и Россия должны ощутить себя суверенной цивилизацией

Слишком долго мы думали, что на Западе нас ждут и готовы строить равноправные отношения, но это не так. Сейчас мы должны доказать, что мы можем самостоятельно развиваться, у нас есть свои мощные союзы, технологии и, конечно, свои идеи. Мы что-то должны предложить миру, а не только себе, потому что от нас всегда исходили внешние импульсы.

Алексей Дзермант, философ, публицист, политический обозреватель