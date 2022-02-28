Михеев: Белорусская оппозиция и украинская власть курируются из одного центра

Очевидно, что предварительные итоги референдума не вписываются в картину "Страны для жизни" наших беглых. И использование украинского кризиса для раскачки общества - абсолютно закономерно, учитывая, что и беглая оппозиция, и украинские власти курируются из одного центра. Это мнение российского политолога, радио- и телеведущего Сергея Михеева.



Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия):

Действия белорусской оппозиции и действия украинских властей курируются из одного центра, вот собственно и все. Я думаю, что в первую очередь это Штаты и их там пару союзников по НАТО ближайших. Они в связи с военной операцией России на Украине выдают команды по всем направлениям, потому что здесь, в России, все закладки они активизировали в СМИ. В Беларуси, естественно, тоже, тем более что у вас был день голосования. В связи со всеми этими событиями, которые происходят на границе Беларуси и Украины, они включили все возможности, в надежде каким-то образом помешать: во-первых, этой военной операции, во-вторых, дестабилизировать ситуацию в России в Беларуси. Ну и просто навредить максимально.



Им нужны картинки, им нужна кровь, нужны все эти жестокие разгоны, потому что они все потом это показывают у себя там. Причем показывают только то, что им нравится, что укладывается в их картинку мира. Ну и используют это там, например, скажем, для оправдания тех или иных санкций, для оправдания, подавления. Ну и так далее. То есть, в общем все понятно: один центр управления, одни и те же действия, одни и те же лозунги, примерно одни и те же способы активности.