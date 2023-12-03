Украина стала той соблазненной и обманутой страной, которой пользуются сегодня все кому не лень, разрезая ее на части и используя как пушечное мясо - это очевидно. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев.

"Сыграли, кстати, сразу на куче всяких страстей: неверно понятом национальном чувстве, перешедшем в экстремальное тщеславие, которое быстро выродилось в агрессивный национализм. Сыграли на желании сладкой забугорной жизни - тоже сказки венского леса про то, как они будут там замечательно жить. Сыграли на невежестве в том числе", - пояснил политический аналитик.

Сергей Михеев подчеркнул, что хорошо помнить исторические факты. "Невежество сыграло очень большую роль, плюс тщеславие, этот задранный нос - прямой путь к агрессии всегда. Радикалы становятся радикалами на базе невежества и невероятного мнения о себе", - подытожил политолог.