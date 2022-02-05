Михеев: Украинский беспилотник - результат деятельности западных спецслужб

Конечно, это связано с учениями. Это попытка получить информацию с одной стороны, с другой стороны - это тот случай, когда подтверждается, что украинское руководство вообще интересы Украины не преследует. Руководство совершенно не хочет думать о том, что не стоило бы делать этого сейчас в отношении Беларуси, если уже они сами говорят, что они опасаются, что Беларусь будет втянута Россией в условно... антиукраинскую войну. Я думаю, что к этим провокациям украинское руководство подталкивают их западные кураторы. Я не раз высказывал мнение, что и провокация с самолетом, который посадили, и участие украинских спецслужб по всей этой вот афере с ЧВКашниками, российскими туристами, которые были задержаны в Минске, это все звенья одной цепи, это все равно деятельность в первую очередь западных спецслужб, для которых важно было максимально обострить отношения между Украиной и Беларусью.

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия)