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Михеев: Внешняя военно-экономическая обстановка сближает интеграцию России и Беларуси
Белорусско-российские отношения - главная тема в медиапространстве. На недавних переговорах Владимир Путин и Александр Лукашенко уделили внимание всем стратегическим направлениям развития.
По мнению российского политолога Сергея Михеева, коллективный Запад и его недружественные шаги лишь сблизили союзников и ускорили процесс российско-белорусской интеграции.
Есть сближение России, Беларуси в обстановке, которая этого требуют с военной точки зрения. Есть совершенно очевидные угрозы, причем серьезная угроза и для России, и для Беларуси, и угрозы эти общие - это давление блока НАТО. Это какие-то великодержавные устремления, так сказать, например, Польши, соседней с Беларусью. Это, по сути, неонацистский режим политический в Украине. Все эти вещи представляют одинаковую угрозу и для России, и для Беларуси.
По его словам, сэкономической точки зрения и против России, и против Беларуси введены огромные пакеты санкций. "Здесь координация усилий тоже просто сама напрашивается. В Беларуси сохранилось довольно много производств, у России есть ресурсы и потребности. Есть потребности у России, так сказать, в кадрах, которые тоже есть в Беларуси, поэтому здесь, я думаю, многие программы, которые призваны, во-первых, выйти из-под давления санкций, во вторых, запустить импортозамещение, актуальные и для Минска, и для Москвы. Поэтому здесь можно найти довольно много взаимовыгодных проектов интересных для того, чтобы не просто покупать зарубежную продукцию, а разрабатывать свое, двигаться вперед", сказал он.
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