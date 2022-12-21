Михеев: Внешняя военно-экономическая обстановка сближает интеграцию России и Беларуси

Есть сближение России, Беларуси в обстановке, которая этого требуют с военной точки зрения. Есть совершенно очевидные угрозы, причем серьезная угроза и для России, и для Беларуси, и угрозы эти общие - это давление блока НАТО. Это какие-то великодержавные устремления, так сказать, например, Польши, соседней с Беларусью. Это, по сути, неонацистский режим политический в Украине. Все эти вещи представляют одинаковую угрозу и для России, и для Беларуси.

Есть сближение России, Беларуси в обстановке, которая этого требуют с военной точки зрения. Есть совершенно очевидные угрозы, причем серьезная угроза и для России, и для Беларуси, и угрозы эти общие - это давление блока НАТО. Это какие-то великодержавные устремления, так сказать, например, Польши, соседней с Беларусью. Это, по сути, неонацистский режим политический в Украине. Все эти вещи представляют одинаковую угрозу и для России, и для Беларуси.

По его словам, сэкономической точки зрения и против России, и против Беларуси введены огромные пакеты санкций. "Здесь координация усилий тоже просто сама напрашивается. В Беларуси сохранилось довольно много производств, у России есть ресурсы и потребности. Есть потребности у России, так сказать, в кадрах, которые тоже есть в Беларуси, поэтому здесь, я думаю, многие программы, которые призваны, во-первых, выйти из-под давления санкций, во вторых, запустить импортозамещение, актуальные и для Минска, и для Москвы. Поэтому здесь можно найти довольно много взаимовыгодных проектов интересных для того, чтобы не просто покупать зарубежную продукцию, а разрабатывать свое, двигаться вперед", сказал он.