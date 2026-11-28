Юго-Восточная Азия сегодня становится одним из ключевых центров мирового экономического роста. Страны АСЕАН отличаются уровнем развития, но именно это разнообразие открывает широкие возможности для международного сотрудничества. Для Беларуси это дополнительные перспективы диверсификации экономических связей и выхода на новые рынки.

"Юго-Восточная Азия - это сегодня один из наиболее динамично развивающихся регионов. ЮВА сейчас - это не просто конгломерат каких-то не очень развитых стран, которые благодаря эффекту низкой базы имеют возможность быстро расти, а это сложившееся сообщество государств, которые достигли существенных успехов. Не стоит идеализировать регион, потому что в Юго-Восточной Азии среди членов АСЕАН есть страны с разным уровнем развития: например, сверхвысокоразвитый Сингапур, верхний-средний уровень в виде Таиланда, средний уровень в виде Вьетнама, Малайзии, но есть и Камбоджа с Мьянмой, которые пока еще только догоняют других лидеров ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В этом плане создаются новые диверсифицированные шансы для развития, потому что с кем-то из партнеров можно формировать высокопроизводительные сложные цепочки создания стоимости, кто-то может выступать хорошим партнером по подготовке, сборке готовой продукции для реализации на рынке, а кто-то может быть хорошим партнером по сырьевому измерению", - отметил ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич.