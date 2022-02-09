3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Миклашевич: Белорусы изберут конституционный путь эволюционного развития нашей страны
Белорусы примут активное участие в референдуме и изберут конституционный путь эволюционного развития нашей страны. Такую уверенность выразил председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии. Встреча по разъяснению изменений и дополнений в Основной закон страны со студентами и трудовым коллективом состоялась в Белорусском государственном экономическом университете. Петр Миклашевич подчеркнул: референдум дает возможность участвовать в решении важнейших вопросов общества и государства. Сейчас к нему идет подготовительный процесс: в соответствии с Избирательным кодексом проводятся мероприятия по образованию комиссий, изготовлению бюллетеней, подготовке избирательных участков.
Конституция - это общественный договор между властью и народом об устройстве общества и государства, о взаимоотношениях личности, общества и государства. И важно, конечно, не просто написать красивый текст Основного закона, а чтобы действительно это была народная Конституция. То есть, граждане нашей страны вносили предложения, обсуждали и затем на референдуме приняли решение об обновленной Конституции.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов