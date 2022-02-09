Миклашевич: Белорусы изберут конституционный путь эволюционного развития нашей страны

Конституция - это общественный договор между властью и народом об устройстве общества и государства, о взаимоотношениях личности, общества и государства. И важно, конечно, не просто написать красивый текст Основного закона, а чтобы действительно это была народная Конституция. То есть, граждане нашей страны вносили предложения, обсуждали и затем на референдуме приняли решение об обновленной Конституции.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии