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Миклашевич: Белорусы изберут конституционный путь эволюционного развития нашей страны

Белорусы примут активное участие в референдуме и изберут конституционный путь эволюционного развития нашей страны. Такую уверенность выразил председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии. Встреча по разъяснению изменений и дополнений в Основной закон страны со студентами и трудовым коллективом состоялась в Белорусском государственном экономическом университете. Петр Миклашевич подчеркнул: референдум дает возможность участвовать в решении важнейших вопросов общества и государства. Сейчас к нему идет подготовительный процесс: в соответствии с Избирательным кодексом проводятся мероприятия по образованию комиссий, изготовлению бюллетеней, подготовке избирательных участков.

Конституция - это общественный договор между властью и народом об устройстве общества и государства, о взаимоотношениях личности, общества и государства. И важно, конечно, не просто написать красивый текст Основного закона, а чтобы действительно это была народная Конституция. То есть, граждане нашей страны вносили предложения, обсуждали и затем на референдуме приняли решение об обновленной Конституции.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии

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