3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Миклашевич: Принимая участие в референдуме, граждане подтвердят желание жить в мирной и стабильной стране
Принимая участие в референдуме, граждане подтвердят свое желание и стремление жить в мирной и стабильной стране. Это заявил председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии на встрече с трудовым коллективом предприятия "Атлант". Как подчеркнул Петр Миклашевич, в соответствии с Конституцией единственным источником власти в нашем государстве является народ. Поэтому, придя на референдум, каждый сможет реализовать свое право участвовать в управлении делами общества и государства, ведь сегодня перед нами стоит ответственный выбор - поддержать изменения, по которым нам предстоит жить и работать.
В преамбуле обновленной Конституции определены ценностные ориентиры белорусского народа, утверждение социально-справедливого общества и обеспечение благополучия граждан. Так, для достижения этих целей необходим эффективный постоянный труд и соответственно необходима солидарность взаимодействия и мобилизация усилий всех трудовых коллективов в нашей стране.
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов