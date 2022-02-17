Миклашевич: Принимая участие в референдуме, граждане подтвердят желание жить в мирной и стабильной стране

Принимая участие в референдуме, граждане подтвердят свое желание и стремление жить в мирной и стабильной стране. Это заявил председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии на встрече с трудовым коллективом предприятия "Атлант". Как подчеркнул Петр Миклашевич, в соответствии с Конституцией единственным источником власти в нашем государстве является народ. Поэтому, придя на референдум, каждый сможет реализовать свое право участвовать в управлении делами общества и государства, ведь сегодня перед нами стоит ответственный выбор - поддержать изменения, по которым нам предстоит жить и работать.