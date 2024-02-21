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Миклашевич: Участие в едином дне голосования важно для каждого жителя Беларуси
Участие в едином дне голосования важно для каждого жителя нашей страны. Выбор поможет белорусам включиться в решении государственных дел и защищать свои интересы через народных представителей.
Это подчеркнул председатель белорусского Конституционного суда Петр Миклашевич, голосуя досрочно сегодня на избирательном участке, расположенном в столичной гимназии№ 36. Петр Миклашевич уверен: белорусы примут активное участие в выборах, на деле реализуют свое право в формировании представительных органов власти.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
После проведения единого дня голосования у депутатов начинается5-летний срок полномочий. Это дает возможность в дальнейшем при формировании ВНС - высшего представительного органа народовластия - сформировать из числа депутатов качественный состав делегатов от представительных органов власти.
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