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Миклашевич: Участие в едином дне голосования важно для каждого жителя Беларуси

Участие в едином дне голосования важно для каждого жителя нашей страны. Выбор поможет белорусам включиться в решении государственных дел и защищать свои интересы через народных представителей.

Это подчеркнул председатель белорусского Конституционного суда Петр Миклашевич, голосуя досрочно сегодня на избирательном участке, расположенном в столичной гимназии№ 36. Петр Миклашевич уверен: белорусы примут активное участие в выборах, на деле реализуют свое право в формировании представительных органов власти.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
После проведения единого дня голосования у депутатов начинается5-летний срок полномочий. Это дает возможность в дальнейшем при формировании ВНС - высшего представительного органа народовластия - сформировать из числа депутатов качественный состав делегатов от представительных органов власти.

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