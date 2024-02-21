Миклашевич: Участие в едином дне голосования важно для каждого жителя Беларуси

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

После проведения единого дня голосования у депутатов начинается5-летний срок полномочий. Это дает возможность в дальнейшем при формировании ВНС - высшего представительного органа народовластия - сформировать из числа депутатов качественный состав делегатов от представительных органов власти.