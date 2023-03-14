В Беларуси нарушений конституционной законности не обнаружено, жалоб от уполномоченных ведомств не поступало. То есть в законотворческом и правоприменительном процессах госорганы действуют согласованно, вышли на качественно новый уровень работы. Такую оценку дал председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич. Сегодня ведомство приняло послание Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь". Безопасность личности, общества и государства основывается на стабильности конституционного строя, устойчивости власти ко внутренним и внешним вызовам, соблюдении правопорядка общественными институтами и простыми людьми.
Сегодня важнейшей государственной задачей является целенаправленная системная работа по повышению общественного правосознания, правосознания молодежи, что даст возможность говорить, что наша Конституция является живой, ее положения не только восприняты в обществе, но и реально реализуются. Это даст возможность нашему обществу и государству стабильно развиваться на конституционной основе и формироваться как настоящее демократическое, социально-правовое государство - Республика Беларусь.
В это же время парламент продолжает активно вырабатывать правовые механизмы для реализации норм на практике. Около ста законов необходимо принять, чтобы реально заработали конституционные положения, принятые год назад на республиканском референдуме. Это позволяет совершенствовать законодательный механизм и практику их применения. На работу в этом направлении отведен двухлетний срок.
В формате значительные изменения претерпело избирательное законодательство - это что касается кодификации. И если коснуться в целом, то закон о Всебелорусском народном собрании, как и была поставлена задача, был принят в течение года, и он будет являться основанием для того, чтобы провести голосование в единый день выборов по выборам депутатов местных советов, выборов в Национальное собрание в Палату представителейв частности, и дальше сформировать Совет Республики. Срок небольшой, всего 60 дней, и поэтомуна сегодняшний денькорректировка законодательства в этой части идет достаточно активно.
Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению законопроект о конституционном судопроизводстве. В будущем введение так называемого института конституционной жалобы позволит гражданам непосредственно обращаться в Конституционный Суд, если при рассмотрении дел посчитают, что нарушаются их права и свободы. Такой подход обеспечивает прямой доступ к конституционному правосудию.