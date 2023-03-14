В формате значительные изменения претерпело избирательное законодательство - это что касается кодификации. И если коснуться в целом, то закон о Всебелорусском народном собрании, как и была поставлена задача, был принят в течение года, и он будет являться основанием для того, чтобы провести голосование в единый день выборов по выборам депутатов местных советов, выборов в Национальное собрание в Палату представителейв частности, и дальше сформировать Совет Республики. Срок небольшой, всего 60 дней, и поэтомуна сегодняшний денькорректировка законодательства в этой части идет достаточно активно.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси